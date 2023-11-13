عضو بـ«النواب» يشيد بمعرض التجارة البينية الإفريقية: فرصة للتكامل الاقتصادي

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة، وذلك من خلال خطوات جادة وفاعلة على الأرض شهدتها السنوات الأخيرة، تمثلت في توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الأفريقية، وخاصة في أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي.

وأضاف في بيان صحفي أن النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الإفريقية IATA 2023، فرصة كبيرة لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية، في ضوء زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة بالمعرض، ورسالة للعالم بأن أفريقيا مستعدة للتعاون على جميع الأصعدة الاقتصادية.

تحديث البنية الاقتصادية والتشريعية

وأشار إلى أن العديد من دول القارة قطعت شوطا طويلا في تحديث البنية الاقتصادية والتشريعية، وذلك في خطوة الغرض منها تعزيز التجارة البينية، ودعم وتعزيز رؤية القارة السمراء للتعاون مع دول العالم في مختلف المجالات، واستغلال المقومات التي تمتلكها دول القارة الأفريقية.

وأكد أن رؤية مصر للتنمية الشاملة بالقارة الأفريقية تتناغم مع استراتيجية الاتحاد الأفريقي 2063، وخاصة فيما يتعلق بإيلاء الاهتمام الكافي بالشباب الأفريقي الذي يشكل ركيزة مستقبل القارة، وتعزيز الاستثمار فيه، ولاسيما أن أكثر من 60 % من سكان القارة الأفريقية من الشباب، ومن ثم الدولة المصرية تترجم هذه الرؤية في صورة قرارات على أرض الواقع لدعم شعوب القارة بالكامل.