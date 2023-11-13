«الصحة الفلسطينية»: حياة 39 طفلا في مستشفى الشفاء مهددة بسبب نقص الوقود

قالت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية إن الوضع في قطاع غزة كارثي، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المستشفيات منذ اليوم الأول للعدوان فهي بمثابة «حرب المستشفيات»، معلنة خروج 23 مستشفى من الخدمة من أصل 35 مستشفى، والمتبقية قد تخرج في وقت قريب بسبب تفاقم أزمة الوقود الذي يولد الطاقة الكهربائية.

مستشفى الشفاء محاصرة بالدبابات

وأضافت «الكيلة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «أون»، أن مستشفى الشفاء محاصر بالدبابات ووضعه العام كارثي للغاية، متابعة أن قوات الاحتلال أخرجت الطاقم الطبي والمرضى من المستشفيتين النصر والرنتيسي بقوة السلاح إلى الشارع، وهما يعملان في خدمة الأطفال بغزة.

وتابعت، أن حياة 39 طفلا بالعناية المركزة في مستشفى الشفاء مهددة بسبب نقص الوقود، مشيرة إلى أن المستشفى محاصرة بالدبابات ولا أحد يستطيع النظر من النوافذ، فضلا عن عدم توافر الطعام والشراب، موضحا أن هناك 52 مصابا في الرعاية المركزة، و151 جريحا بالمستشفى.

حياة المرضى مهددة بالخطر

وواصلت: «حياة جميع المرضى في مستشفى الشفاء مهددة بسبب نقص الوقود الذي من الممكن أن ينتهي الليلة، وبالتالي لا يمكن مدهم بالأكسجين أو وضعهم على أجهزة الكهرباء، كما أن وضع الجرحى صعب للغاية مع نفاد المضادات الحيوية والمسكنات، والبعض منهم تم بتر أطرافه دون أي مواد مخدرة أو مسكنات».