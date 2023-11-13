رئيس الوزراء الفلسطيني: منع وصول الوقد لمستشفيات قطاع غزة جريمة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن قصف المستشفيات في غزة جريمة حرب حسب القانون الدولي، وأن إسرائيل جعلت مستشفى الشفاء عنوان سيطرتها على غزة.

وأضاف «أشتية» خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، من يزود إسرائيل بالسلاح، شريك في الجرائم ضد الأطفال والنساء، وندد رئيس الوزراء الفلسطيني بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

منع وصول الوقود لمستشفى الشفاء جريمة حرب

وطالب الأمم المتحدة بإنزال مساعدات إنسانية لغزة جوًا وفتح ممرات إنسانية وعدم اقتصارها على معبر رفح فقط، مشيرًا إلى أنّ أموال غزة هي حق للفلسطينيين ونرفض قرار إسرائيل باستقطاعها، موضحًا أنّ قطع الكهرباء ومنع وصول الوقود لمستشفى الشفاء ولقطاع غزة بالكامل جريمة حرب.

وقد شكر رئيس الوزراء الفلسطيني، في وقت سابق، مصر لما تقدمه من تسهيلات عبر المعبر ضمن ظروف استثنائية، مطالبًا بإيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة وليس للجنوب فقط.

وشدد على رفض تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، مؤكدًا رفض فلسطين إقامة أي معسكرات جديدة في جنوب قطاع غزة، لأن هذا يعني تفريغ الشمال كاملًا.

وتابع أن طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني لم يبدأ في السابع من أكتوبر، بل طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني عمره 75 سنة في مخيمات اللجوء، وفي الشتات، وفي الضفة الغربية والقدس، وتحت الحصار والحرب في قطاع غزة.

وأكد على أن الدفاع عن النفس هو ليس أن تحتل دولة أراضي دولة أخرى، مشددًا على أمن هناك انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وهناك جرائم تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني من الأبرياء، وهناك حصار ولا ماء ولا طعام، وهناك محاولات للتهجير القسري، وهي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وهناك أيضا من يعتقد أنه قد ينتصر على دم الأطفال.