17 رسالة من رئيس الوزراء الفلسطيني إلى العالم.. «لماذا تقتل إسرائيل أطفالنا؟»

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في اليوم الـ17 من عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، إنّ شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شارف الوقود فيها على الانتهاء، مع استمرار قطع التيار الكهربائي والماء والدواء والطعام.

كلمة رئيس الوزراء الفلسطيني

وأضاف «أشتية» أنّ سعي فلسطين للحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية لن يتوقف، موضحا في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، أنّ صمود فلسطين على أرضها لن تخلخله جرائم المستعمرين.

ونرصد في التقرير التالي، أهم ما تناوله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، في كلمته:

- شبح الموت يهدد آلاف الأطفال والمرضى في المستشفيات التي شارف الوقود فيها على الانتهاء مع استمرار قطع التيار الكهربائي والماء والدواء والطعام في قطاع غزة.

- ما يحدث في غزة يوجب تحرك أصحاب الضمائر الحية ودعاة حقوق الإنسان، من أجل وقف القتل والتهجير القسري التي أقل ما يمكن أنّ يقال عنها أنها جرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف.

- جرائم الاحتلال تُرتكب في كل أنحاء فلسطين في غزة وطولكرم والجلزون ونور شمس ورام الله ونابلس وجنين والقدس والخليل، وأريحا وبيت لحم وطوباس وقلقيلية وفي كل مكان.

- يجب أن تتوقف جرائم جيش الاحتلال والمستوطنين فورا.

- ما يتردد على لسان قادة الاحتلال الإسرائيلي، من تحضير لاجتياح بري، يعني الاستمرار في ارتكاب جرائم جديدة وفظائع وتهجير قسري وقتل من أجل القتل والانتقام.

- صوت الضمير العالمي وشعوب العالم، عبر عن رفضهما لهذه الجرائم بصوت عالٍ.

- الدعوة إلى السماح للصحافة الدولية الوصول إلى غزة لتوثيق وفضح جرائم الاحتلال التي ترتكب هناك.

الرئيس الفلسطيني يجري الاتصالات بهدف وقف العدوان

- الأولوية الآن هي وقف الحرب والعدوان، وإدخال المواد الإغاثية إلى غزة، وحماية المدنيين ووقف التهجير القسري وهي مسؤولية دولية.

-الرئيس الفلسطيني محمود عباس يجري كل الاتصالات مع دول وزعماء العالم من أجل وقف العدوان عن الشعب الفلسطيني.

- الحكومة الفلسطينية تتابع مع الأخوة المصريين إدخال المواد الإغاثية من خلال معبر رفح.

- التحية إلى كل الأصوات المنادية بالحرية لشعب فلسطين.

- أطالب شعوب العالم بالاستمرار في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان عليه.

أشتية: الشعب الفلسطيني سيهزم نوازع الغطرسة

- الشعب الفلسطيني صاحب حضارة وله تاريخ وحاضر ومستقبل وهو صاحب الأرض وموجود بها منذ آلاف السنين.

- إسرائيل كيان استعماري احتل أرض فلسطين وشرد الشعب الفلسطيني.

- أين هي الحضارة التي تتيح للاحتلال قتل 1800 طفل منهم الرضع؟

- ما يجري في غزة حرب إبادة جماعية تقوم بها ماكينة إجرام بعقلية همجية بربرية استعمارية.

- الشعب الفلسطيني سيهزم نوازع الغطرسة والاجرام.