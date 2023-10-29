رئيس الوزراء الفلسطيني: نتواصل مع «الصحة العالمية» لمنع قصف مستشفى الشفاء

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، عن قلقه البالغ من تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الشفاء تحت حجج وصفها بالـ «واهية»، مؤكدًا أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد، من أجل منع تدمير مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات.

رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف موقف المساعدات

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني خلال مقابلة تليفزيونية، إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها لإغاثة أهالي غزة ووقف العدوان في القطاع، داعياً لاتخاذ خطوات عملية تستند لقرارات الشرعية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار محمد أشتية، إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس من قتل واقتحامات للمسجد الأقصى، موضحاً أن السلطة الفلسطينية وصلت النقطة الثانية للمياه بسعة 28 ألف متر مكعب في منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى لإغاثة سكان قطاع غزة وإمدادهم بالمياه اللازمة حتى نخفف عنهم المأساة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأكد أن وزارة الصحة الفلسطينية مختصة بإعلان أعداد الشهداء، نافيًا مزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التشكيك في الحصيلة: «نحن لدينا كل اسم شهيد رباعي بكامل تفاصيله وهويته، لا يمكن لأي إنسان أن يشكك بهذه الأرقام».