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لحظة بكاء رئيس الوزراء الفلسطيني على ضحايا غزة: الخزي والعار للمجرمين

كتب:

ماريان سعيد
01:51 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
 رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

 رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

لم يتمالك رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية دموعه اليوم في أثناء سرده قصة أم لثلاثة أطفال دفنوا تحت الركام بعدما قصفتهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم، وقال أشتية: «والدة الأطفال الثلاثة الذين دفنوا تحت الركام تقول خليني أشوفهم (دعوني أراهم)».

 

بكاء أشتية على الهواء 

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو لرئيس الوزراء الفلسطيني الذي جاء خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وفي أثناء حديثه عن الأم التي رفضت مغادرة ركام منزلها الذي دفن تحته أبنائها الثلاثة، بسبب غياب معدات إزالة الأنقاض وبقائهم مدفونين تحت الأنقاض.

وبكى اشتيه والتزام الصمت للحظات حتى يستطيع استعادة توازنه، وتابع حديثه: «الرحمة للشهداء، والخزي والعار للمجرمين».

أشتية: إلياهو لم يكفيه 10 آلاف شهيد

وعلق أشتية على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، قائلًا «وزير التراث لم يكتف بـ10 آلاف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح، إذ يريد أن يرى هيروشيما في غزة»، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

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بقلم ماريان سعيد

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