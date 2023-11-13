«المهندسين»: تجهيز قافلة مساعدات غذائية وطبية وملابس شتوية لقطاع غزة

أكد المهندس محمود عرفات، الأمين العام لنقابة المهندسين، أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات المصريين قيادة وشعبًا، مستعرضًا كافة الإجراءات الفعلية والتنفيذية التي اتخذتها النقابة لدعم الشعب الفلسطيني إزاء الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، مستنكرًا الصمت والتواطؤ المُخزي للمجتمع الدولي، والدعم السافر الذي تبديه الولايات المتحدة و بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني.

مساعدات لأهالي غزة

وأوضح عرفات خلال كلمته بجلسة المجلس الأعلى للنقابة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات، بناءً على قرارات المجلس الأعلى في جلسته الطارئة، حيث تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير كأحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتجهيز قافلة تحمل مستلزمات طبية، وأخرى مواد غذائية، بالإضافة إلى ملابس وأغطية شتوية، وكذلك فتح حساب لجمع تبرعات لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل ما يشهده الأشقاء في القطاع من أوضاع مأساوية وغير إنسانية جراء العدوان الآثم.

إطلاق قافلة التبرع بالدم

وأشار الأمين العام للنقابة إلى أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى لإطلاق حملة تبرع بالدم فى كافة مقرات النقابات الفرعية والنوادي، كما تم تنظيم أمسية في حب فلسطين لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندة القضية الفلسطينية، بحضور الأدباء والفنانين، والمستشار الثقافي لسفارة فلسطين في مصر، كما تمت المشاركة في اجتماعات النقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني، وهناك مزيد من الخطوات والمساعي نعمل عليها بالتنسيق مع اتحاد المهندسين العرب.

واختتم كلمته بتجديد تحيته لنضال وصمود الشعب الفلسطيني من أجل نيل الحرية والاستقلال، مشددا على أحقيته في تقرير مصيره و إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.