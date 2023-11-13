محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع الإشغالات بجميع مراكز المحافظة

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستمرار شن حملات مفاجئة، لرفع الإشغالات والتعديات كافة على حرم الطريق، بجميع مراكز وأحياء المحافظة، لإعادة الانضباط إلى الشوارع، وتخفيف الزحام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

محافظ أسيوط: يجب التصدي لظاهرة الإشغالات

وشدد «سعد» على ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات، والتعدي على الشوارع، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم، خاصة التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المارة في الشارع، ومنع التكدس والزحام المروري.

وكانت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، قد شنت حملة لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات من الشوارع الرئيسية والميادين المختلفة بنطاق الحي، بمشاركة سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي رئيس الحي، ومسؤول المتابعة والإشغالات بالحي.

رئيس حي شرق: نستهدف رفع الإشغالات كافة من الشوارع

وقال عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق، إنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط، بالعمل على تحسين مستوى الخدمة للمواطنين، جرى تنظيم حملة إشغالات بواسطة قسم الإشغالات بالحي، استهدفت شوارع المحافظة والجمهورية وتفرعاتهما، وجرى إزالة ورفع إشغالات المحال التجارية، والحواجز الحديدية والأسمنتية الموجودة على جانبي الأرصفة.

وأضاف أنه جرى التنبيه على أصحاب المحال التجارية، بعدم وضع أي إشغالات تعوق حركة السير في الشارع، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، لافتا إلى استمرار شن حملات إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.