«الاحتلال الإسرائيلي» يعتقل 48 فلسطينيًا خلال حملة موسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة، اليوم الاثنين، طالت 48 فلسطينيا من الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

اعتقال 14 مواطن من رام الله

فمن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 14 مواطنا، وهم: الأسير المحرر شادي ناصر، وبراء كمال جميل، وبهاء موسى ياسين، ونصار عماد جميل من قرية قبيا غرب رام الله، والطالب في جامعة بيرزيت المحرر باسل البرغوثي، والشقيقان علاء وطارق عبد الله الريماوي، والشاب إيليا البرغوثي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، وناصر عبد القادر التميمي، ونجله عبادة، من قرية النبي صالح، والشاب نبيل نضال حماد، ومحمد صالح حامد، وشادي راجي عياد، ومحمد لطفي النجار، من بلدة سلواد شرقا.

اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من المدينة ومخيم عقبة جبر

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 7 مواطنين من المدينة ومخيم عقبة جبر، وهم: عدي عيسى السراديح، وبهجت زياد عبد الجواد، ووحيد المدهون، وعبد الناصر زربة، ومحمد مشهور كمال، وفوزي عوضات المقيطي، والأسير المحرر يوسف أبو داهوك.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال صهيب البدرساوي، ومراد أبو هديب من مخيم عسكر شرق نابلس، والشاب عاصم وليد زيدان من بلدة تل جنوب غرب نابلس، كما اعتقلت المواطن محمد العرايشة من مخيم بلاطة بعد أن أصيب برصاص الاحتلال.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر المصاب مهند خالد كميل، من بلدة قباطية جنوب جنين.

ومن قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء دويري من حي الظهر في مدينة قلقيلية.

اعتقال 17 مواطن من الخليل

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنا، بينهم تسعة عمال من قطاع غزة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

والمعتقلون هم: إسماعيل بنات (52 عاما)، وأيمن بنات (45 عاما)، من مدينة الخليل، وعز محمد العكيمي، وياسر رياض مسالمة، ومحمد نضال مسالمة، وسلمان خضر مسالمة، وإبراهيم عوض مسالمة، وماهر نزار السويطي، من بلدة بيت عوا، إضافة إلى العمال التسعة.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: محمد اسكافي، ومعتصم أبو تايه، من بلدة سلوان، جنوب المسجد «الأقصى»، وعبد القادر جمال النوافلة، وقصي عدنان مطير من بلدة ابو ديس شرق القدس .