محافظ الجيزة يفتتح مهرجان التمور في نادي الزراعيين اليوم

تنطلق فعاليات مهرجان الجيزة للتمور في نادي الزراعيين اليوم، بمشاركة 70 عارضا من عدّة محافظات، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويستمر على مدار يومين.

وأكد محافظ الجيزة أنّ المهرجان يشارك فيه 70 عارضا من الشركات والمصانع ومزارع وجهات مختصة بزراعة وصناعة التمور ومشتقاتها والمنتجات المرتبطة بصناعة وإنتاج التمور من عدّة محافظات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنّ المهرجان يأتي في إطار دعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر كأكبر منتج للتمور على مستوى العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على مختلف المنتجات المصرية من منتجات زراعية وحرف يدوية تمتاز بها، ويهدف للتوسع في توفير منافذ لعرض منتجات الصناعة وفتح أسواق للعارضين، ما يساهم في تحسين الاستثمار والتنمية.

يتضمن المهرجان برنامجا علميا للمشاركين من العارضين، يحاضر فيه أساتذة من الجامعات المصرية، ويتضمن موضوعات عن «أصناف التمور بمحافظة الجيزة وطرق تطويرها - العمليات البستانية لتحسين جودة الأصناف التصديرية - تحسين خواص الثمار من خلال التسميد والري - التغيرات المناخية في ثمار نخل البلح - استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء ودور المدارس الحقلية - إدارة آفات نخيل البلح الحشرية - إدارة آفات التمور المخزونة - المشاكل المرضية التي تؤثر على جودة وتداول التمور - إنتاج معجون التمر بطريقة آمنة - الأسس العلمية لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل - الطرق التكنولوجية لمكافحة التمور أثناء التخزين - الاستفادة من مخلفات التمور - ماكينات ومواد تعبئة التمور - اقتصاديات إنتاج التمور والقدرة التنافسية».