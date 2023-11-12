محافظ الجيزة: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 12 فدانا

نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة لإزالة تعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية تم رصدها بمركز ومدينة أبو النمرس.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بإزالة تعديات بالبناء المخالف على مساحة 12 فدانا بطريق الدير بطموة بالوحدة المحلية لمنيل شيحة بمركز ومدينة أبوالنمرس، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة، تنفيذا لتوجيهات الدولة بإزالة كل التعديات على الرقعة الزراعية ومواجهة مخالفات البناء.

المحافظ: الدولة حريصة على فرض هيبتها ومنع أي تعديات على الأراضي الزراعية

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الدورية لإزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها والمرور الدوري على المخالفات التي تم إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة.

ووجَّه راشد رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي على الرقعة الزراعية مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، مشدداً على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كل في نطاقه.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية حريصة على فرض هيبتها وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات المُقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية ومُخالفات البناء، تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية.