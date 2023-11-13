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وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح

كتب:

منتصر سليمان
11:36 ص | الإثنين 13 نوفمبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، وصول 36 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بالإضافة إلى وصول 3 حالات من المصابين الفلسطينيين إلى معبر رفح.

وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، فى وقت سابق، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت منهارة بشكل كامل، إذ ترتفع الوفيات فيها لحظة بعد أخرى، مشيراً إلى أن مستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود على نحو كامل، مما أدى إلى توقف كل الأجهزة.

وأضاف: «نتحدث عن 2 مستشفى فقط في شمال غزة، يعملان بالحد الأدنى، وفي وسط غزة لدينا مستشفى واحد بقى يعمل، أما المرضى في مستشفى الشفاء، فإنهم يتوفون نتيجة نقص الأكسجين، وعدم توفر الوقود، حيث توقفت المولدات بشكل كامل».

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