«رياضة السويس» تنظم مسابقة في المعلومات العامة بمركز شباب كبريت المفارق

نفذت إدارة مركز شباب كبريت المفارق، التابع لإدارة شباب الجناين، مشروع مسابقة معلومات عامة، وذلك ضمن خطة النشاط المحليه للمركز.

وأكد عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس لـ«الوطن»، أهمية تنفيذ المشروعات الثقافية حيث تساعد على تنمية الثقافة العامة، والتي تعتبر مهمة للحياة اليومية للإنسان، إذ تسهم في توسيع آفاق الشخص وقدراته على استيعاب المعلومات والتعلم في مجالات متعددة.

مشروعات ثقافية تساعد الفرد على اتخاذ القرار

وتابع «الشيمي»، بأن المشروعات الثقافية تمنح الإنسان القدرة على اتخاذ القرارات بالتفكير المنطقي وتقييم الأمور من منظور شامل، مما يساعده في اتخاذ القرارات الصحيحة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الثقافة تلعب دوراً رئيسياً في المجتمع، لِما لها من أهمية كبيرة في تشكيل وبناء تنمية المجتمع، وتحقيق الانتماء والشعور بالأمان الاستقرار لأفراد المجتمع وفهم العادات الاجتماعية.