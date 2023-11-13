خريطة فصل التيار الكهربائي في الغردقة للصيانة الأربعاء المقبل

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة بعد غد الأربعاء، وذلك لمدة 5 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فصل التيار الكهربائي عن الغردقة

وأشار مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان، أن المناطق التي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها هي منطقة فندق الجندول، وتقسيم الانتر جنوب مدينة الغردقة، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بالغردقة

وفي سياق آخر، شنت أجهزة حي شمال مدينة الغردقة برئاسة اللواء أحمد مهدي، عدة حملات مكبرة لإزالة الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بناءً على تعليمات اللواء ياسر محمد حماية رئيس المدينة وفي إطار حرص المدينة لردع المخالفين.

وأسفرت الحملات التي قادها رئيس حي شمال عن إزالة إشغالات للمحلات والمطاعم والمقاهي والباعة الجائلين، والتصدي لأي مخالفات تعوق حركة سير المواطنين والحركة المرور بشارع الاستاد وشارع الشهر العقاري القديم، وحُررت المحاضر اللازمة للمخالفين.