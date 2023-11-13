نجاح عملية قلب مفتوح عالية الخطورة في مستشفى الزقازيق العام

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور عبدالله بدر أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، و الدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد شفيق مدرس جراحة قلب وصدر بكلية الطب، عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة تبلغ من العمر 35 عاما.

ضيق شديد بالصمام الميترالي في القلب

كانت المريضة تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي وارتخاء الصمام ذو ثلاث شرفات، وتم إجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، باستخدام Dacron Strip، والحالة مستقرة، والمريضة الآن بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لها بفضل الله بنجاح.

خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، وللدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من السادة الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وجاء ذلك في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، واستمرارا لنجاحات منظومة العلاج على نفقة الدولة.