الصحة الفلسطينية: جميع مستشفيات شمال غزة خارج الخدمة.. والمعمداني يعود جزئيا

قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور منير البرش، إن جميع مستشفيات شمال قطاع غزة خرجت عن الخدمة، عدا المستشفى «المعمداني»، الذي عاد للخدمة جزئيا، بعد المجزرة التي شهدها في بداية اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، على القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر الماضي.

مستشفى المعمداني لا تتوفر لديه سيارات إسعاف

أضاف «البرش»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية آية لطفي، مساء اليوم الأحد: «لا يوجد في مستشفى المعمداني سيارات إسعاف، فقد جرى وقفها»، مشيراً إلى أن من يتعرض للقصف يستشهد على الفور، أو يلفظ أنفاسه تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن هذا ما حدث مع رئيس قسم التخدير بمستشفى الشفاء، الدكتور خليل النخالة، الذي استشهد مع ابنه وزوج ابنته، الطبيب الأخصائي في زراعة الكلى، الذي تخرج وعاد إلى الوطن قبل أشهر، وما زالت عائلة الطبيب خليل النخالة المجاورة للمستشفى تحت الأنقاض.

الاحتلال يقتل أطفال غزة

وتابع المسؤول الفلسطيني: «لا نطمع في شيء من الاحتلال، فنحن نرى أفعاله من قتل للأطفال، وقصف التجمعات السكنية والخارجين من المستشفى، والدبابات تقف على باب مستشفى الشفاء بنحو 150 مترا، وأمس جرى قصف ما يقارب 40 شخصا، وشاهدت من فوق المبنى، حيث تم قصفهم، وما زالت جثثهم ملقاة أمام المستشفى، ولا نستطيع إسعافهم».