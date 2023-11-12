أمراض تهدد طفلك في الشتاء.. «الصحة» تنصح بزيارة الطبيب في هذه الحالة

حددت وزارة الصحة والسكان 3 أعراض هامة إذا ظهرت على الطفل خلال هذه الفترة لا بد من الذهاب إلى الطبيب فورا وطلب الرعاية الصحية.

ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على صحة الجسم.

أعراض هامة لا تتجاهلها إذا ظهرت على طفلك

وجاءت الأعراض علي النحو التالي:-

- السعال

- صعوبة في التنفس

- صعوبة بالتنفس مع حمي

الاكتشاف المبكر للأمراض

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأعراض السابقة تشير إلى الإصابة بالالتهاب الرئوي، لافتة إلى أن تشخيص الالتهاب الرئوي يكون من خلال الطبيب، موضحة أنه كلما زادت سرعة اكتشاف المرض كلما زاد معدل الشفاء بنسبة تصل إلى 90%.

نصائح هامة لتقوية الجهاز المناعي للأطفال

ومن جانبه قال الدكتور محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي: خلال هذه الفترة تنشط الفيروسات التنفسية الحادة لدى الأطفال، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأطفال أكثر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض لضعف الجهاز المناعي لديهم.

وطالب الدكتور محمد خورشيد المواطنين خاصة أولياء الأمور بضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن الخضروات والفاكهة تعمل على تقوية الجهاز المناعي، مشددا على أهمية اللقاحات التي تعلن عنها وزارة الصحة والسكان حيث أنها تمثل درعا فعالا في المناعة ضد الفيروسات التنفسية والتي تنتشر بين فصلي الصيف والشتاء .

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 105 للرد على التساؤلات والاستفسارات المختلفة للمواطنين والرد عليها من مصادرها الرسمية، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لتلبية احتياجات المواطنين بشكل سريع.