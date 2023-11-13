انطلاق فعاليات الدوري البيئي «الحلم الأخضر» في جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، انطلاق فعاليات الدوري البيئي «الحلم الأخضر»، في المجالات الثقافية والفنية والرياضية، الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، وبمشاركة الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، وذلك ضمن الفعاليات المتعددة، التي أطلقتها الجامعة، وبمشاركة جامعات الاقليم، خلال شهر نوفمبر للمناخ.

تنطلق فعاليات الدوري البيئي بحضور وتنظيم الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، ومشرف عام الدوري البيئي، والدكتور عماد الدين شعبان المشرف الرياضي للدوري البيئي، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنسق عام الدوري البيئي، والدكتورة إيناس ضاحي المشرف الفني للدوري البيئي، والدكتور هيثم إبراهيم ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

فعاليات شهر المناخ

ومن جهته، أشاد الدكتور أحمد المنشاوي، بفعاليات شهر المناخ المتنوعة، وما تشهده من مشاركة فرق طلابية من مختلف كليات جامعة أسيوط، وجامعات المحافظة التي تنافس في عدد من المجالات الثقافية والفنية والرياضية، مشيدًا بالتعاون القائم بين الجامعة وجامعات محافظة أسيوط؛ الذي يؤكد ربط جامعات الاقليم بمختلف أنواعها ببعضها البعض، وتكاتف الجميع؛ من أجل مواجهة التغيرات البيئية المتسارعة، وإيجاد الحلول لتلك المشكلات التى تهدد حياة الإنسان، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أنّ الهدف من تنظيم الدوري البيئي؛ هو إلقاء الضوء على قضايا البيئة ومشاكلها للحفاظ عليها، وتصليح ما أفسده البشر، فضلاً عن تعزيز قيم التشارك في العمل؛ من أجل خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمشاركة مختلف الجامعات المصرية في المسابقات الثقافية والفنية والرياضية التي تُقام خلال الدوري البيئي، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

ومن جهتها، أشارت الدكتورة مديحة درويش، إلى أنّ مسابقة الدوري البيئي؛ تمثل فكرة تكاملية تجمع ما بين الثقافية والفنية والرياضية، ويتم تقييم الطلاب في المسابقة بإجمالي 100 درجة نهائية، موزعة كالتالي 40 درجة ثقافي، و30 درجة فني، 30 درجة رياضي، وستُحدد المراكز الثلاثة الأولى، وتكريمها خلال فعاليات الحفل الختامي لمؤتمر البيئة «Cop28».

وأضاف الدكتور عماد الدين شعبان، أنّ النشاط الرياضي، يمثل واحدًا من المنافسات المهمة ضمن فعاليات الدوري البيئي، ويتبارى في هذا النشاط، 26 فريقًا على مستوى جامعات محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أنّ الهدف من البطولة الرياضية هو التقارب والتعارف بين الفرق المتبارية بالجامعات المشاركة.

26 فريقًا من جامعة أسيوط

وأشار الدكتور محمد حمد، إلى أنّ المسابقة الثقافية تعقد بين 26 فريقًا من جامعة أسيوط وكليات المحافظة على مدار أربعة أيام، وتتضمن المسابقة، معلومات بيئية، وبعض الأفكار الابتكارية في حل المشكلات البيئية، وسوف يتم الاستعانة في تحكيم المسابقة الثقافية بعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط، وإعلان الفائزين بعد نهاية كل يوم.

وذكرت الدكتورة إيناس ضاحي، أنّ المسابقة الفنية، تتم مرحلتها الأولى من خلال الرسم بالرصاص، والمراحل التالية الرسم بالألوان، وسيحري تقييم عمل الطلاب من خلال 30 درجة، وتحديد الفائزين في نهاية كل يوم.

وعلى هامش الفعالية، تم إجراء القرعة العلنية لـ26 فريقًا من كليات جامعة أسيوط، وجامعات المحافظة، طبقًا للشعارات التي طُرحت من قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وهي كالآتي:

- كلية الفنون الجميلة (الشتاء).

- الجامعة المصرية الإلكترونية الأهلية (القمح).

- جامعة الأزهر (السماء).

- كلية التربية (الهلال).

- الجامعة العمالية (العاصفة).

- كلية العلوم (الربيع).

- كلية التربية للطفولة المبكرة (النجوم)،.

- جامعة بدر (الصحراء).

- جامعة سفنكس (نهر النيل).

- كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية (الأرض).

- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية (الماء).

- كلية الآداب (النيازك).

- جامعة أسيوط الأهلية (الجبال).

- الكلية التكنولوجية بوسط الوادي (عباد الشمس).

- كلية التربية الرياضية (الكواكب).

- كلية التمريض (الأمطار).

- كلية الطب البيطري (الهواء).

- الكلية المصرية الألمانية (أمواج البحر).

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية (زهرة اللوتس).

- كلية الطب (الطيف الجميل).

- كلية الخدمة الاجتماعية (الأشجار).

- جامعة الوادي الجديد (النخيل).

- كلية الصيدلة (الياسمين).

- كلية التربية (الخريف).

- كلية طب الأسنان وشعارها (القمر).