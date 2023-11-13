إعادة توزيع الدفعة 101 لمكلفي الخدمة العامة في كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

عقدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً، برؤساء أقسام الخدمة العامة بالإدارات الاجتماعية، وعددها عشر إدارات على مستوى المحافظة، وذلك بحضور كريمة إبراهيم خير الله، مدير إدارة الخدمة العامة، وشادية ربيع هجرس، أخصائى أول بإدارة الخدمة العامة.

إعادة توزيع الدفعة 101 لمكلفى الخدمة العامة

وتناول وكيل الوزارة، الاجتماع، إعادة توزيع الدفعة 101 لمكلفي الخدمة العامة طبقاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوزيع الدفعة على الجهات الحكومية التى تحتاج لمكلفات لإنجاز عملهم، ولسد العجز بالجهاز الوظيفي للجهات الحكومية المختلفة بمحافظة كفر الشيخ.

كما كلّفت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بتوجيه مكلفات الخدمة العامة لفتح فصول محو الأمية بالقرى تحقيقاً لبرنامج «لا أمية مع تكافل» بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع كفر الشيخ، مع ضرورة الالتزام بالإحصائيات الشهرية وإرسالها من رؤساء الأقسام للمديرية ليتسنى رفعها لوزارة التضامن الاجتماعي، للوقوف أولاً بأول على أهم الإنجازات، وحُسن سير العمل، مع العمل على رصد المشكلات أولاً بأول، والعمل على حلها بكافة الوسائل وعلى وجه السرعة.

وأكدت وكيل الوزارة، ضرورة الالتزام بتوزيع مكلفي الخدمة العامة الدفعة 101، على أنّ يتم التوزيع حسب نوع المؤهل، ويجب أنّ يتناسب مع طبيعة العمل بالجهة الحكومية التى سيؤدى بها المكلفات الخدمة العامة.

العمل على الانتشار في فتح فصول محو الأمية

ووجّهت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، بالعمل على الانتشار فى فتح فصول محو الأمية ضمن برنامج «لا أمية مع تكافل»، والعمل على ترغيب عملاء تكافل وكرامة على الالتحاق بالفصول عن طريق المكلفات للقضاء على الأمية بالقرى المصرية.