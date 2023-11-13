تركيب 865 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية مجانا في كفر الشيخ

نجحت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، في تركيب 865 وصلة مياه شرب نقيه للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وذلك منذ بدء عمل الجمعية في تركيب وصلات المياه.

دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة كفر الشيخ وجمعية الأورمان، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، ورفع المعاناة عن كاهلهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، أنّ العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهةً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات، لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

تركيب وصلات مياه شرب نقية

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنّ الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفر حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتاً أنّ الأسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقاً لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجاً.

وأشار «شعبان»، إلي أنّ المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق، حيث تُقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، منوهاً أنّ الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف ورعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.