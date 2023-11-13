«غرفة السياحة» تعلن موعد فتح باب التقدم للحج رسميا.. وأسعار البرامج

أعلن أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي لهذا العام خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وذلك بعد اعتماد الضوابط المنظمة للحج من قبل وزير السياحة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام، والتي قدمتها اللجنة العليا للحج والعمرة إلى وزير السياحة والآثار لدراستها وإقرارها، تبدو منطقية للغاية في ظل ارتفاع سعر صرف الريال السعودي حاليا ولجوء الشركات إلى تدبيره من السوق الموازي.

وأوضح أن 90% من قيمة تعاقدات الحج تسدد بالريال السعودي، سواء تكلفة إقامة الحجاج بفنادق مكة والمدينة أو بمخيمات منى وعرفات، أو قيمة الانتقالات الداخلية بالسعودية.

أسعار برامج الحج

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن سعر برنامج الحج البري هذا العام شامل تذكرة العبارة، ووفقا لتقديرات اللجنة العليا للحج والعمرة سيصل إلى نحو 195 ألف جنيه، كما أن أسعار برنامج الحج الاقتصادي طيران سيبدأ من 210 ألف جنيه دون تذاكر الطيران، فيما ستبدأ أسعار برنامج الحج السياحي من 430 ألف جنيه.

يشار إلى أن غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة سمحت لشركات السياحة بالبدء في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي، وذلك لحين صدور الضوابط المنظمة للحج بشكل رسمي، وإعلان مواعيد فتح باب تسجيل الأسماء بشكل رسمي.