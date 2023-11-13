«غرفة السياحة» تكشف عن حصة مصر من تأشيرات الحج 2024

كشف أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، عن أنّ عدد تأشيرات الحج السياحي لهذا العام تبلغ نحو 23 ألف تأشيرة، سيتم تخصيص أكثر من 17 ألفا منها لبرامج الحج الاقتصادية «البري - الاقتصادي طيران»، فيما تبلغ حصة المستوى البري أكثر من 6 آلاف تأشيرة فيما تبلغ حصة المستوى الاقتصادي طيران أكثر من 11 ألف تأشيرة.

وأضاف وحيد أنّه جرى تخصيص أكثر من 5 آلاف تأشيرة من حصة السياحة لبرامج الحج فئة 5 نجوم، ولن يكون هناك مستوى 4 نجوم هذا العام، لافتا إلى أنّه فور اعتماد أحمد عيسى وزير السياحة للضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، سيتم فتح الباب لتسجيل أسماء المواطنين المتقدمين للحج السياحي.

وأشار إلى أنّ هناك محددات لتقدم المواطنين لقرعة الحج السياحي، أهمها ألا يكون قد سبق له أداء الحج قبل ذلك، وألا يقل عمر المتقدم بحلول مارس المقبل عن 25 عاما، وألا يكون قد سبق له التقدم هذا العام بطلبات الحج لوزارة التضامن التي تنظم حج الجمعيات أو لوزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة.

وشدد وحيد على أنّ شركات السياحة ستنظم هذا العام وللمرة الأولى نوعين مختلفين من برامج الحج، الأول وهو الحج السياحي والذي سيدخل جميع المتقدمين إليه قرعة لاختيار الفائزين بفرصة الحج، والآخر حج الباقات المتنوعة والذي سيحصل جميع المتقدمين له على فرصة الحج دون قرعة.