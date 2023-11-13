عضو بـ«النواب»: معرض «التجارة البينية» يؤكد ريادة مصر للسوق الإفريقية

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إنّ معرض التجارة البينية الأفريقية، يساعد على خلق العديد من الفرص التصديرية لمصر مع الدول الأفريقية، حيث يشارك في المعرض 57 دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التي تتميز بها الدول الأفريقية.

معرض التجارة البينية الأفريقية

وأضاف رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي اليوم، أنّ معرض التجارة البينية الأفريقية 2023 بالقاهرة، يحقق التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية، من خلال تبادل المنتجات المتميزة بجميع القطاعات الصناعية، مؤكدًا أنّ المعرض يحقق شراكة حقيقية بين الدول الأفريقية والشركات والمصانع، لتحقيق نمو ملحوظ في الصادرات المصرية وذيادة حركة التجارة البينية في قارة أفريقيا.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أنّ معرض التجارة البينية الأفريقية يعد منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة، ويساعد على تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع.

ريادة مصر للسوق الأفريقية

وأشار «الفيومي» إلى أنّ احتضان مصر هذه النسخة من المعرض، يؤكد ريادة مصر للسوق الأفريقية ودعم التكامل الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمضي قدمًا نحو مزيد من التكامل، بما يسهم في خدمة شعوب القارة ومساعدتهم على تحسين المستويات المعيشية.