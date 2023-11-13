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تكثيف حملات النظافة وتطهير بيارات الصرف الصحي في بيلا بكفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
12:17 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
حملات النظافة وتطهير بيارات الصرف

حملات النظافة وتطهير بيارات الصرف

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال النظافة، ورفع المخلفات، وتجريد الأتربة، ورفع التراكمات، وكنس الشوارع بنطاق شوارع وميادين المدينة والقري، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وضمن خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، للنهوض بمستوى البيئة، ورفع كفاءة الطرق والنظافة.

رفع القمامة والمخلفات

وواصل جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا والوحدات القروية، حملات النظافة والتجميل بالمدينة والقري اليومية خلال الفترتين الصباحية والمسائية في المدينة، بالإضافة إلى استهداف رفع القمامة والمخلفات من صناديق القمامة، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، والقضاء على تجمعات القمامة، وكنس الأتربة من جانبي عدد من الطرق، ورفع كفاءة وتسوية بعض الشوارع والميادين بالمدينة.

تطهير وتسليك بيارات الصرف الصحي

كما جرى خلال الحملات رفع كفاءة الطرق بمداخل عدد من القري الأم والتوابع، من تمهيد وتسوية وتجريد باستخدام معدات الوحدات المحلية، بجانب تطهير وتسليك بيارات الصرف الصحي لاستقبال فصل الشتاء بقرية حاذق، فضلاً عن مرور رؤساء القري علي المنشآت الحكومية بنطاق قراهم، لمتابعة مدي انتظام العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

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