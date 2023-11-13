«التضامن»: فتح باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 غدا

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 اعتبارًا من الغد، ويستمر حتى الخميس 30 نوفمبر، للراغبين في أداء فريضة الحج خلال الموسم المُقبل.

التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024

وأكدت التضامن أنّه خلال التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024، لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد التاريخ المعلن.

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية

كما أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024، يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في أداء فريضة الحج لهذا الموسم وبين هذه الشروط أن يكون المُتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

ومن بين شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024، أن يكون الشخص الراغب في أداء فريضة الحج مسدد للاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.