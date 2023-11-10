رابط التقديم على حج الجمعيات الأهلية.. يبدأ 14 نوفمبر

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية لعام 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، والذي من المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل 14 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 30 من الشهر نفس، وأنّه يمكن التقديم من خلال رابط البوابة الموحدة للحج.

رابط التقديم على حج الجمعيات الأهلية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي لها، أنه يمكن التقديم على حج الجمعيات الأهلية من خلال رابط البوابة الموحدة للحج، من خلال هذا الرابط الإلكتروني https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml.

وأكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، توزيع النموذج المعد لحج الجمعيات الأهلية، عن طريق الإدارات الاجتماعية، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها، ويجري استيفاؤه من الراغبين في الحج، والمرافق لهم بحد أقصى مرافق واحد من أحد الأقارب.

شروط حج الجمعيات الأهلية لسنة 1445 هجريا

وحددت الوزارة عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم من خلال حج الجمعيات الأهلية، وهي:

- أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطل.

- مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/ 11/ 2023.

- ألا يكون موقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- ألا يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك ومصري الجنسية.

- سن المتقدم لا يزيد على 25 سنة، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.