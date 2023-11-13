«الهلال الأحمر الفلسطيني»: قصف وانفجارات في محيط مستشفى القدس في غزة

أكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق النار واستمرار القصف في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان نقلته وكالة «وفا»، أنَّ القافلة المنطلقة من جنوب قطاع غزة برفقة الصليب الأحمر الدولي من أجل تأمين إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت أمس، خروج مستشفى القدس في قطاع غزة عن الخدمة متوقفًا عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، في ظل محاصرة شاملة من جانب قوات الاحتلال ومنع دخول أو خروج الطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في حصيلة غير نهائية، استشهاد أكثر من 11078 فلسطينيًا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27490 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.