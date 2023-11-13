«الهلال الأحمر الفلسطيني»: استمرار القصف الإسرائيلي على المستشفيات في غزة

أعلن الدكتور رائد النمس، مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، استمرار القصف الإسرائيلي على المستشفيات والمدنيين في قطاع غزة، مضيفا: «طواقمنا لم تستطع الوصول إلى مواقع سقوط الشهداء والمصابين في غزة».

قصف مستمر على الطواقم الطبية

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» أن الطواقم الطبية في المستشفيات تواجه قصفا مستمرا، وجميع النازحين معرضون للموت، شارحا أن مستشفيات غزة تعاني نقصا في الوقود والإمدادات الطبية، وجميع الأسرة في مستشفيات جنوب غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين.