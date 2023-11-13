الهلال الأحمر الفلسطيني: دبابات «الاحتلال الإسرائيلي» تتمركز أمام مستشفى القدس

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن تمركز دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مستشفى القدس في قطاع غزة، وسماع أصوات قصف متواصل بمحيط مستشفى القدس.

انهيار المستشفيات في غزة

وقال أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، فى وقت سابق، إن المستشفيات في قطاع غزة أصبحت منهارة بشكل كامل، إذ ترتفع الوفيات فيها لحظة بعد أخرى، مشيراً إلى أن مستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خرج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود على نحو كامل، مما أدى إلى توقف كل الأجهزة.

وأضاف: «نتحدث عن 2 مستشفى فقط في شمال غزة، يعملان بالحد الأدنى، وفي وسط غزة لدينا مستشفى واحد بقى يعمل، أما المرضى في مستشفى الشفاء، فإنهم يتوفون نتيجة نقص الأكسجين، وعدم توفر الوقود، حيث توقفت المولدات بشكل كامل».