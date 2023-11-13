محافظ أسوان: ركزنا على دعم المرأة الأسوانية لتولي المناصب القيادية

استضافت محافظة أسوان فعاليات المؤتمر السنوي الثلاثين لمنظمة المرأة في مجال الطاقة النووية في أسوان، وهو المؤتمر الأول الذي يقام في أرض المدينة السياحية.

وبدأت مراسم الافتتاح بحضور العديد من الشخصيات الهامة، بما في ذلك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، والبروفيسور شوكت عبد الرزاق نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتورة دومنيك ميلو رئيس الجمعية العالمية للمرأة في مجال الطاقة النووية، والدكتورة سميرة قراعة رئيس المؤتمر، والدكتور العامل في هيئة الطاقة الذرية، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من السفراء والخبراء المتخصصين في مجال الطاقة النووية.

تعزيز دور المرأة في مجال الطاقة النووية

من جهته أكد اللواء أشرف عطية على الدور الرائد الذي تلعبه منظمة المرأة في الطاقة النووية في تعزيز وتشجيع مشاركة النساء في قطاع الطاقة النووية، وتعميق فهم الدور الهام الذي يلعبنه في هذا المجال على المستوى العالمي.

الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بدور المرأة الفعال

وأشار إلى أن هذا التوجه يتوافق مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقضايا المرأة وتمكينها في جميع المجالات، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدر دور المرأة المصرية ويسعى لتوفير فرص تقلدها المناصب القيادية المختلفة بناءً على جدارتها واستحقاقها.

المحافظ يثني على دور المرأة الاسوانية

وأضاف: منذ تولينا المسئولية في محافظة أسوان، ركزنا على دعم المرأة الأسوانية وتمكينها من تولي مناصب قيادية حققت المحافظة إنجازات كبيرة وحازت على مراكز متقدمة في المنافسات المحلية والدولية بفضل جهود المرأة.

وأضاف أن محافظة أسوان حصلت على المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الأسبوع الماضي، وذلك بفضل مشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية الذي يقوده رائدات الأعمال النساء.