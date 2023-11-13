استشهاد مرضى بالعناية المركزة بمجمع الشفاء في غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل باستشهاد مرضى في العناية المركزة بمجمع الشفاء في غزة، معلنة أن القصف الإسرائيلي يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة .

استمرار انقطاع الكهرباء والمياه عن مستشفى الشفاء

وتابعت: «نحو 550 نازحا في مستشفى الشفاء يعانون من الحصار الإسرائيلي، واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه عن مستشفى الشفاء بغزة».

وأكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، منذ قليل، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق النار واستمرار القصف في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في مدينة غزة.

وأوضحت الجمعية في بيان نقلته وكالة «وفا» أنَّ القافلة المنطلقة من جنوب قطاع غزة برفقة الصليب الأحمر الدولي من أجل تأمين إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت أمس، خروج مستشفى القدس في قطاع غزة عن الخدمة متوقفًا عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، في ظل محاصرة شاملة من جانب قوات الاحتلال ومنع دخول أو خروج الطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.