عاجل.. استشهاد مصور «القاهرة الإخبارية» في غزة

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استشهاد مصور قناة «القاهرة الإخبارية» المنوط بتغطية أحداث غزة، وتحديدا من أمام محيط مستشفى الشفاء.

استشهاد مصور القاهرة الإخبارية بمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة

وكتب أحمد الطاهري عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وتوالت عليه التعليقات من الإعلاميين وغيرهم، بالدعاء لأهالي غزة بالنصر القريب .