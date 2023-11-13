رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. استشهاد مصور «القاهرة الإخبارية» في غزة

كتب:

ضحى محمد
12:00 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قناة «القاهرة الإخبارية»

قناة «القاهرة الإخبارية»

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استشهاد مصور قناة «القاهرة الإخبارية» المنوط بتغطية أحداث غزة، وتحديدا من أمام محيط مستشفى الشفاء.

استشهاد مصور القاهرة الإخبارية بمحيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة

وكتب أحمد الطاهري عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»: «أول إمبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا.. علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وتوالت عليه التعليقات من الإعلاميين وغيرهم، بالدعاء لأهالي غزة بالنصر القريب .

 

اقرأ المزيد:

أحمد الطاهري.. صائد النجاح

أحمد  الطاهري: «القاهرة الإخبارية» تعمل وفق السياسة الخارجية لمصر

أحمد الطاهري: «يفوتك السبق ولا تنشر خبر كاذب» شعار القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز

جمال عنايت يروي كواليس لقائه بالكاتب الصحفي أحمد الطاهري وعمله في «القاهرة الإخبارية»
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.