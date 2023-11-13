رئيس المعرض الأفريقي للتجارة البينية يشيد بمجهودات السيسي في مصر

قال أولو سيجون أوبا سانجو، رئيس المجلس الاستشاري للمعرض الأفريقي للتجارة البينية، ورئيس نيجيريا الأسبق، إن المعرض حقق أهدافه المرجوة، وذلك ظهر من خلال معرض سيارات إفريقيا وبرنامج الشركات الناشئة الإفريقية، وكل الفعاليات بين الصناعات المختلفة.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح فعاليات المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى نقلت فعاليتها قناة «إكسترا نيوز»: «عندما أنظر إلى ما قمنا بإنجازه وتحقيقه من التاسع من نوفمبر عند افتتاح هذه النسخة لمعرض التجارة البينية الأفريقية، تأتي إلى ذهني على الفور كلمة نسخة مذهلة ورائعة».

وأكمل: «هناك حضور كبير للمعرض، وعلى الرغم من الوضع السياسي في العالم، ما حققناه مذهل ورائع، والعرض الرائع للمنتجات الإفريقية والرغبة والإرادة للتعاون والعمل مع بعضنا البعض أيضًا مذهل ورائع، كما أن عقد وإبرام الكثير من الإتفاقيات أيضًا أمر مذهل ورائع، اليوم شعارنا هو أننا نربط الأسواق الأفريقية، وسننتقل من ربط الأسواق الإفريقية إلى جعل الأسواق الإفريقية سوقًا واحدًا ضخمًا مقداره 1.3 مليار نسمة».

إشادات بمجهودات الرئيس السيسي

وتابع: «في الواقع أنني لن أستطيع أن أوفي شخصًا ما حقه، لأن لديه رؤية لتوحيد القارة الإفريقية تحت سقف واحد في معرض التجارة البينية الأفريقية، مثل هذا النوع هو بروفيسور بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والقائد الذى لديه نظرة انتقالية وتحولية».

وتابع: « أود أن أعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشكره على دعمه الحثيث وغير المتوان لكل الأهداف الإفريقية، ولكل المجهودات الرامية إلى ضمان أن هذه الفعالية قد عقدت في الوقت المحدد، ويجب أن نشيد بمجهوداته وبما تم في البنية التحتيتة، لأن هذا من شأنه أن يسهل التجارة داخل البلد وبين الدول وبين بقية القارة».