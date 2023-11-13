ثاني أكثر الأمراض سببا الوفاة عالميا.. تعرف على أعراض الجلطة الدماغية

الجلطة الدماغية، واحدة من أخطر الأمراض المسببة للوفاة عالميا، بل وتحتل المرتبة الثانية المسببة للوفاة، وفقًا لتصريح رسمي من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، كاشفا عن العلامات التحذيرية التي تشير إلى الإصابة بالجلطة الدماغية، أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي السادس للسكتة الدماغية.

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

وتوضح «الوطن» في السطور التالية ضمن الخدمات التي تبرزها للقراء، أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية، والتي أوضحتها وزارة الصحة، في تقرير سابق لها، وجاءت كالتالي:

1- صداع شديد دون سبب ظاهر.

2- صعوبة في الكلام والرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين.

3- صعوبة المشي.

4- تغير درجة الوعي.

5- الشعور بفقدان التوازن.

6- ضعف وخدر مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق.

أنواع السكتة الدماغية

تنقسم السكتة الدماغية إلى نوعين، وهما كالتالي:

1- السكتة الدماغية اللافقارية التي تحدث بسبب موت خلايا المخ، نتيجة موت الشرايين المغذية لها.

2- السكتة الدماغية النزفية، وهي موت خلايا المخ بسبب حدوث نزيف من أحد الأوعية.