«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 50 شخصا في الضفة الغربية

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة الغربية، طالت 50 شخصا خلال الساعات الماضية.

الاحتلال الإسرائيلي يغلق البلديات في الضة الغربية

وأوضحت المراسلة، أن جيش الاحتلال يغلق العديد من البلديات في الضفة الغربية، ويعرقل وصول الطلاب إلى المدارس.

وحذر الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني، منذ قليل، من انقطاع الإنترنت بشكل كامل من قطاع غزة، موضحا أن المتبقي يغطي 35% من المشتركين، مضيفا: «من اليوم سنبدأ في فقدان العناصر الأساسية من الشبكة بسبب نفاد الوقود».

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني، أنه في حالة تقوية البث من جانب الدولة المصرية، يمكن أن تستمر الاتصالات في قطاع غزة، لكن الأهم من ذلك هو فتح التجوال لحاملي شرائح الشبكات الفلسطينية.

فقدان القدرة على تغذية الاتصالات

وأوضح: «غياب الكهرباء والوقود أدى إلى فقدان القدرة على تغذية الاتصالات، ويوم الخميس سينفد الوقود وتتوقف الاتصالات بشكل كامل، في الشبكات الأرضية والخلوية».