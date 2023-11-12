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ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 186 فلسطينيا

كتب:

كريم عثمان
02:14 م | الأحد 12 نوفمبر 2023
شهداء غزة

شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 186 فلسطينيا، منذ 7 أكتوبر الماضي، وفق نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

ارتفاع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 186 شهيدا

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنّ عدد شهداء القصف الإسرائيلي المستمر أكثر من 11 ألفًا شخص بينهم أكثر من 4506 أطفال و3027 امرأة و668 مسنا، وإصابة أكثر من 27 ألفا آخرين، بعد أن دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ37.

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بقلم كريم عثمان