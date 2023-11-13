تراجع كبير في أسعار البترول العالمية اليوم.. ما السبب؟

تراجعت أسعار البترول العالمية، اليوم الاثنين، بعد صعودها الجمعة الماضية، بعد تجدد المخاوف من تقلص الطلب في الولايات المتحدة والصين، ما أثر سلبا على تحركات السوق.

وقالت وكالة «رويترز» إن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت لتسليم شهر يناير 71 سنتا أو 0.87% إلى 80.72 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي لشهر ديسمبر بقيمة 68 سنتا أو 0.88% إلى 76.49 دولار للبرميل.

انخفاض النفط عن متوسط السعر في 100 يوم

وانخفض الخامان عن متوسط السعر في 100 يوم البالغ 86.61 دولار للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط ، و82.31 دولار للبرميل لخام برنت.

وصعدت الأسعار بنحو 2% خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي الجمعة، بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، لكنها انخفضت بقرابة 4 % خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الماضي إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.

السعودية وروسيا تواصلا التخفيضات

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من كبار مصدري البترول، في الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام ، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.

وتجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا في 26 نوفمبر الحالي.