ارتفاع أسعار البترول العالمي.. والسبب خفض الإنتاج

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا بنحو 2% يوم الجمعة مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي، وجاء هذا بعد أن أكدت العراق التزامها بمستويات الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+، وذلك قبل اجتماع سيعقده التحالف بعد أسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار بما يعادل 1.8% لتسجل عند التسوية 81.43 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الأمريكي 1.43 دولار أو 1.9% إلى 77.17 دولار عند التسوية، حيث تكبد الخامان ثالث خسارة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو.

تخوفات من انخفاض الطلب من الصين

وقال عدد من المحللين لوكالة «رويترز»، إن المخاوف بشأن انخفاض الطلب حلت محل الخوف من اضطرابات الإنتاج بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وزادت البيانات الاقتصادية الصينية الضعيفة هذا الأسبوع من المخاوف بشأن تعثر الطلب على النفط، وعلاوة على ذلك، طلبت المصافي في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام، إمدادات أقل من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لشهر ديسمبر المقبل.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وحلفاء من بينهم روسيا، في 26 نوفمبر الجاري، لمناقشة الكميات التي يتم إنتاجها.

العراق يؤكد على اتفاقها على تحديد مستويات الإنتاج

وقالت وزارة النفط العراقية إن بغداد ملتزمة باتفاق أوبك+ بشأن تحديد مستويات الإنتاج.

كما تشير الاحتمالات إلى تمديد السعودية لخفض إنتاجها إلى الربع الأول من عام 2024، وتتزايد بالتأكيد نظرا لتجدد مخاوف الأسواق بشأن الطلب الصيني والتوقعات الأوسع للاقتصاد الكلي.