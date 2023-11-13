انطلاق المؤتمر السنوي لقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة في جامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لقسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب بالجامعة، والمقرر استكمال جلساته العلمية بمدينة الغردقة على مدار ثلاثة أيام من 15 إلى 17من نوفمبر الجاري.

وأشاد أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالمجهود الكبير الذى تبذله كلية الطب فى تطوير المنظومة البحثية والعلمية والطبية، والتي ساعدت فى حصول جامعة أسيوط على مكانه علمية مرموقة عالمياً فى التصنيفات الدولية.

زراعة 250 قوقعة جديدة

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جامعة أسيوط تشهد عصرًا جديدًا من الازدهار والتقدم في كل المستويات، والتخصصات الدقيقة، وتكليلاً لنجاح منظومة قسم الأنف والأذن والحنجرة، قام القسم بزراعة 250 قوقعة ناجحة لدى الأطفال فاقدى السمع، وهى من العمليات الدقيقة التى تحتاج لمهارة وخبرة أثناء العملية.

وشهد المؤتمر؛ محاضرة تذكارية عن «تاريخ تخصص الأنف والأذن والحنجرة وجراحاته فى الحضارات المصرية القديمة وإسهامات العرب فى هذا التخصص الطبي» للدكتور عزت صالح رئيس شرف المؤتمر.

6 جلسات علمية

جدير بالذكر، إن المؤتمر يتضمن 6 جلسات علمية على مدار أربعة أيام؛ لمناقشة كل ما هو جديد فى أمراض وجراحة الأذن، وقاع الجمجمة، مناظير الأنف المتقدمة، جراحات الرأس والعنق، وأمراض السمع والاتزان، جراحات الشخير واضطرابات النوم، وأمراض التخاطب، والحنجرة، والسمعيات، زراعة القوقعة للأطفال فاقدى السمع .