كيف كشف موسيماني «حيل» صن داونز لاستدراج خصومه؟.. الأهلي كلمة السر

لم تكن حقبة بيتسو موسيماني التاريخية مع صن داونز الجنوب أفريقي، بعدما أطلق الشرارة الأولى لدخول الفريق عالم الكبار في قارة أفريقيا، ذات نهاية مثالية، بعدما انقطع آخر حبل يربط بين الثنائي، بعد تصريحات مدرب الأهلي السابق، التي أحرق بها جسور الود.

تصريح «الحيل» يقضي على آمال موسيماني في العودة إلى صن داونز

«الحيل القذرة»، جملة أطلق بها موسيماني العنان للسانه، خلال فترة ولايته للنادي الأهلي، قبل مواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أفريقيا، إلا أنها كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، وأوصلت العلاقة بين المدرب الجنوب أفريقي وناديه السابق لطريق مسدود، بحسب صحيفة «thesouthafrican».

موسماني الذي ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب كايزر تشيفز المنافس الأول لـ صن داونز في جنوب أفريقيا، بعد إقالته من تدريب الوحدة الإماراتي، بات ضمن القائمة السوداء لدى إدارة صن داونز، الذين لا يزالون يحملون الجملة التي وصف بها النادي خلال تدريبه للأهلي، بأنه يقوم بـ«حيل قذرة» لاستدراج خصومه للفوز عليهم في جنوب أفريقيا.

كيف كشف موسيماني «الحيل القذرة» لـ صن داونز؟.. الأهلي كلمة السر

«سأتحدث عن كل شيء في مذكراتي»، جملة كشف عنها موسماني في وقتٍ سابق، مؤكدا أن هناك أشخاصا لا يزالون يلاحقونه، رغم تركه للفريق في أفضل حال، مشيرا إلى أنه سيكشف عن كل شيء يوما ما، وكيف استخدم النادي حيلا وصفها بـ«القذرة» خلال توليه المسؤولية.

وكشف التقرير أن هذا يعد السبب الرئيسي في صعوبة عودة موسيماني لتدريب صن داونز مجددا، بعدما أصبح مدربا حرا عقب فسخ عقده مع نادي الوحدة الإماراتي.

وكان نادي الوحدة أعلن في بيان رسمي، فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، مع تعيين الهولندي أرنو بويتنويج، المدير الفني لفريق الرديف، بدلًا منه، بعد عشر مباريات فقط للمدير الفني الجنوب أفريقي على رأس القيادة الفنية للفريق.