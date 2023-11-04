انطلاق قوافل بيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية في أسوان

انطلقت القافلة العلاجية البيطرية اليوم بمحافظة أسوان، التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وتأتي القافلة بتنسيق من معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور مصطفى سعيد مدير المعهد لإيفاد قافلة علاجية بيطرية إرشادية مجانية على مدار 5 أيام في الفترة من اليوم السبت 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، لخدمة صغار المربيين بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع

وأكد مدير معهد بحوث التناسليات على أهمية العمل على توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع هذه الحملات لتلافي أي أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية.

ومن جانبه أوضح الدكتور مدحت رمزي مدير عام الطب البيطري بأسوان، أن تنظيم هذه القافلة يأتي ضمن برنامج الحملة القومية للقوافل البيطرية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين، والممولة من صندوق دعم المشروعات التطبيقية والحملات الإرشادية للسنة السادسة، ويشارك في القافلة معاهد بحوث الصحة الحيوانية، والإنتاج الحيواني وبحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

القافلة تضمن تشخصي الأمراض وتوفير العلاج

ولفت إلى أن أعمال القافلة تتضمن تشخيص الأمراض التناسلية وعلاجها فى الحيوانات المختلفة، وكذا تشخيص الحمل المبكر والمشاكل التناسلية بالموجات فوق الصوتية، والتلقيح الصناعي للأبقار والجاموس.

وأكد أن القافلة تستهدف تشخيص وعلاج أمراض العجول، وتجريع الحيوانات ضد الطفليات الداخلية والخارجية، ورش جميع الحيوانات للقضاء على الطفليات، وعمل ندوات إرشادية لصغار المربيين، والاهتمام بالمخلفات الزراعية، وكيفية الاستفادة منها لتغذية الحيوانات المختلفة، فضلاً عن عمل خرائط وبائية للأمراض التناسلية وأمراض العجول والتهاب الضرع في رؤوس الماشية.