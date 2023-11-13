موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.. «اعرف الخريطة الزمنية»

بعد مرور 6 أسابيع على بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، باتت أسابيع قليلة تفصلنا عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقًا للخريطة التفصيلية لوزارة التربية والتعليم، والتي تتضمن تفاصيل السنة الدراسية بالكامل، بما في ذلك مواعيد الامتحانات الشهرية، وامتحانات منتصف العام، وامتحانات نهاية العام، إضافة إلى مواعيد إجازة نصف العام ونهاية العام الدراسي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024

وحسب الخريطة التفصيلية لوزارة التربية والتعليم، فإنّ موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 سيكون الأحد 14 يناير 2024، أي بعد نحو 9 أسابيع من الآن، وبمجرد انتهاء الامتحانات لجميع المراحل التعليمية تبدأ إجازة منتصف العام.

موعد إجازة نصف العام 2024

وأوضحت الخريطة التفصيلية أنّ إجازة نصف العام 2024 تستمر أسبوعين، وتبدأ السبت 27 يناير 2024، أي بعد انتهاء امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

وترصد السطور التالية تفاصيل الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم، كما يلي.

- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 27 يناير وتستمر حتى 8 فبراير.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024، حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية، تبدأ السبت 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2024.