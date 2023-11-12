موعد إجازة نصف العام 2024.. اعرف الخريطة التفصيلية لـ«التربية والتعليم»

مع اقتراب انتهاء الأسبوع السادس من بداية العام الدراسي الجديد، أصبح هناك تساؤل من جانب أولياء الأمور وتحديدا الأمهات عن موعد امتحانات نصف العام للمراحل الدراسية المختلفة وموعد إجازة نصف العام 2023، وفقا للخريطة التفصيلية التى كشفت عنها وزارة التربية والتعليم عن مواعيد الامتحانات والإجازات خلال العام الدراسي الجديد.

موعد إجازة نصف العام 2024

ووفقا للخريطة التفصيلية لوزارة التربية والتعليم، فإن موعد اجازة نصف العام 2024، سيكون يوةم 27 يناير 2024 ولمدة 15 يوما متواصلة، وذلك مع انتهاء جميع امتحانات نصف العام للصفوف الدراسية المختلفة.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023- 2024

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وفقا لوزارة التربية والتعليم وهي:

- ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 25 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

- تبدأ إجازة نصف العام يوم 21 يناير وتستمر حتى 8 فبراير.

- ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، ويستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني السبت الموافق 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية، تبدأ السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

- يُخصص الأسبوع الأخير من العام الدراسي 2023-2024 للمراجعة لجميع الصفوف.