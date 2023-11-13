مؤتمر بجامعة المنوفية يناقش دور الصناعة في دعم البحث العلمي

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، في فعاليات الجلسة الحوارية الثانية، ضمن فعاليات ملتقى البحث العلمى والصناعة.. شراكة من أجل المستقبل».

وشارك في افتتاح فعاليات الملتقى اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، ومحمد موسى نائب المحافظ، ونائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح للدراسات العليا والبحوث، وعدد كبير رجال الصناعة، وأكاديمية البحث العلمي ووزارة البيئة والهيئة القومية للثروة المعدنية ووزارة الاتصالات.

«القاصد»: تطوير برامج بحثية تتسق مع رؤية الجامعة

وأكد رئيس الجامعة، أن الملتقى شهد جلستين حواريتين على مدار اليوم، حيث ناقشت الجلسة الحوارية الثانية تمويل المشروعات البحثية، مؤكدا على أهمية مساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من أبناء الجامعة فى تطوير برامج بحثية هادفة تتسق مع رؤية الجامعة ورسالتها وأولوياتها وخطتها الاستراتيجية وتتفق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهدافها التنموية الشاملة، والارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة من خلال تحقيق معايير ضمان الجودة فى الأنشطة البحثية، والسعى لتقدم الجامعة فى التصنيف العالمى وذلك من خلال دعم وتشجيع النشر فى الدوريات العالمية.

تفاصيل الجلسة الحوارية الثانية في المنوفية

وحاضر في الجلسة الحوارية الدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتحدث عن دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى أحداث التنمية التكنولوجية والاقتصاد المعرفي بالمجتمع المصري، والدكتور عمرو رفاعي أستاذ مساعد بقسم الهندسة الكيميائية جامعة القاهرة ألقى محاضرة عن تثمين المخلفات الصلبة فى مصر والوضع الحالى فى مصر والعالم وكيفية استغلال المخلفات.