جامعة المنوفية تعلن شروط المنحة المجانية في المجال الزراعي.. المواعيد

أعلنت كلية الزراعة جامعة المنوفية، عن بدء التسجيل لحجز المنحة 14، لرفع الكفاءة الفنية في مجال الميكنة الزراعية، المقدمة من مؤسسة مصر الخير والاتحاد الأوروبي لخريجين الكليات الزراعية باختلاف التخصصات والدبلومات الزراعية.

منحة مجانية في المجال الزراعي بجامعة المنوفية

وأوضح بيان كلية الزراعة بالمنوفية، شروط وتفاصيل التقديم لحجز المنحة الرابعة عشر لرفع الكفاءة الفنية في مجال الميكنة الزراعية، حيث أوضح أنه يمكن الاشتراك الدورة من تاريخ 1 نوفمبر حتى 15 من نفس الشهر، على أن تكون الدورة مجانا بالكامل.

منحة رفع الكفاءة الفنية في الميكنة الزراعية بالمنوفية

وأوضح البيان، أن المنحة تشمل، الإقامة في فندق جامعة المنوفية، والوجبات، والحصول علس شهادة معتمدة، وتعمل الدورات التدريبية علي رفع الكفاءة الفنية في مجال الميكنة الزراعية في إطار مشروع تعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل في مجال الزراعة الممول من الاتحاد الأوروبي.

وحددت الكلية، الشروط للتقديم، ومن بينها أن يكون المتقدم في سن من 21 وحتى 40 سنة، ويتاح البرنامج التدريبي لخريجي التعليم الفني والمعاهد والكليات الزراعية.

وحددت الكلية، آلية الاشتراك والاستفسار والتواصل واتساب مع الرقم التالي 01062308013 .