سيدات الشرقية يدعمن الطلاب الفلسطينيين: ولادنا وإحنا سندهم

سيدات في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية أخذن على عاتقهن مسؤولية أن يكُنّ أمهات بديلات للطلاب الفلسطينيين الموجودين حولهن بالمدينة خاصة بعدما انقطع اتصالم بأهاليهم في غزة فالبعض من السيدات خصصوا وقتا من اليوم لإعداد وجبات أو تجهيز مواد غذائية لارسالها للطلاب والأسر الفلسطينية والبعض الآخر يتكفل ببعض مصروفاتهم ماديا في نطاق المتاح.

تقديم وجبات للطلاب الفلسطينيين

وتقول الدكتورة مروة سعيد طبيبة بمديرية الصحة بالشرقية في حديث خاص إنها وصديقاتها المحبين للأعمال المجتمعية الخيرية اتفقن على إعداد وطهي وجبات للطلاب الفلسطينيين والأسر وتقديمها لهم بواقع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا وقدمنا بيتزا ومأكولات تناسب أذواقهم، معلقة: بنحاول نكون ليهم يد العون ونهون عليهم باللي نقدر عليه من إمكانيات لأنهم اخواتنا.

وتضيف مروة سعيد أنها وصديقاتها قررن تقديم الدعم المادي خاصة بعد تأكدها من انقطاع وسائل الاتصال بين الطلاب والاسر الفلسطينية في مصر مع الأهل في غزة فضلا عن انقطاع مواقع التحويلات، معلقة: بنقدم وجبات مطهية او مواد غذائية ومصاريف في حدود المتاح، وكانوا يأخذونها على استحياء لكن أقنعتهم اننا واحد ولا داعي للحرج".

مصر أم الدنيا وشقيقة محبة للعرب

وتختتم في حديثها أن مصر دائما أم الدنيا وأخت شقيقة محبة للعرب تشعر بحالهم ودائما تمد يد الدعم بكل ما تملك من قوة ، لافتة إلى أنها تسير على نهج الدولة المصرية في دعم الأخوة العرب، معلقة: لو كل واحد سأل في منطقته عن أسرة او أفراد فلسطينيين وقدم لهم مساعدة ولو بسيطة هنحتويهم ودا اللي عملناه".

دعم الأسر والطلاب الفلسطينيين بالشرقية:

وتضيف السيدة ماجدة النبراوي احدى سيدات مدينة الزقازيق في حديث خاص أنها منذ أحداث غزة قررت أن تجمع صديقاتها وكل فاعلي الخير بأن يتضامنوا مع أهل غزة أو أي فلسطيني يقيم في الزقازيق بالشرقية، بتقديم ملابس أو أغطية للأسرة خاصة والشتاء على الأبواب هذا بالإضافة إلى الدعم المادي للفسطينيين، معلقة: كل صديقاتي والأصدقاء تضامنوا وساعدوا بكل حب وود.