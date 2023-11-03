دعم نفسي لمرافقي المصابين الفلسطينيين في مستشفى العريش

قرر مستشفى العريش العام تشكيل فريق للدعم النفسي من الجنسين داخل المستشفى، لمساعدة مرافقي المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج بمستشفيات شمال سيناء.

دعم نفسي لمرافقي المصابين

وقال حجاج الصعيدي، رئيس مكتب الحالات الإنسانية وخدمة الجماهير بمستشفى العريش العام، إنه تم تشكيل فريق من المتطوعين من نشطاء المجتمع المدني والمثقفين والمعلمين والموظفين وطلبة الجامعات بالعريش، من الجنسين، ليكونوا فريق دعم نفسي للتخفيف عن المرافقين الفلسطينيين القادمين مع المصابين الذين وصلوا الى المستشفيات المصرية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم توفير سبل الراحة للمرافقين الفلسطينيين، مؤكدًا أن مهمة فريق الدعم هو الحديث مع المرافقين، سواء رجال أو نساء، كما يبدأ الفريق بتذليل العقبات للمرافقين، وتوفير الطعام والشراب، وخدمة الإنترنت والاتصالات، وأيضا عمل حوار ومعرفة ما حدث من هجوم على أهالي القطاع، موضحا أن الحديث المطول يمنح الفلسطيني قوة وصبر بأن الآخر يشعر به وبمعاناته، وهذا نوع من أنواع التخفيف.

50 متطوعا لخدمة ذوي المصابين

وتابع «الصعيدي»، أن أعداد المتطوعين في خيمة مكتب خدمة الجماهير والحالات الإنسانية التابع لمستشفى العريش وصل إلى ما يقرب من 50 متطوعا ومتطوعة، وجارٍ زيادة الأعداد، والذي يتوقف على حجم زيادة وصول المصابين القادمين من قطاع غزة.