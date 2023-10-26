كشفت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، عن مواعيد عمل المترو والقطار وفق التوقيت الشتوي، والذي يتم تطبيقه ليلة اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر.

مواعيد عمل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف وفق التوقيت الشتوي

مواعيد عمل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، موفقما أعلنت عنه الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي:

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلي منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 مساءً.

- قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلي منصور 12:05 صباحا.

- تجري مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 صباحا.

- تجري مقابلة آخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 صباحا.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 مساءً.

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 مساءً.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 مساءً.

- قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 22:10 مساءً.