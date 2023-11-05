محطة روض الفرج.. نهاية رحلة الجزء الثاني من الخط الثالث للمترو

هنا آخر محطات الجزء الثاني «3B» من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، محطة روض الفرج، التي يحدها من الناحية الشمالية محطة قطار الكوم الأحمر، ومن الناحية الجنوبية محطة الطريق الدائري ومحور روض الفرج، وفي الشرق الأراضي الزراعية ومنطقة بشتيل، وفي الغرب محور الزمر ومنطقة المناشي.

قدّم المهندس مصطفى غريب، مدير المحطة تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، شرحاً تفصيلياً لها، حيث طبقت محطة محور روض الفرج المعايير العالمية في اختيار المواد الخام: «المواد الخام طبقاً لمواصفات المشروع الذي يتبع أفضل المواد والمواصفات العالمية لأن المشاريع القومية بتكون مشاريع معمرة تصل إلى 120 سنة».

المعايير العالمية في التنفيذ

اتبعت المحطة أحدث المعايير العالمية في التنفيذ بأحدث المعدات التي ساعدت على تنفيذ جميع الأعمال بسرعة وجيزة وبأقل تكلفة ممكنة وبجودة منصوص عليها عالمياً، فجميع الاختبارات التي أُجريت للتأكد من جاهزية المحطة للافتتاح الرسمي سواء من الشبكات الكهربائية أو الاتصالات أو نظم الإشارات كلها تؤكد مدى دقة التنفيذ، حيث أكد المهندس مصطفى غريب، أنّ مشروع المحطة تم بشكل يليق بالمواطن وبلد كبير مثل مصر.

راعت محطة مترو روض الفرج ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عمل رمبات مخصصة لهم ولوائح استرشادية لأماكن الوقوف والحركة، وهو ما تنص أيضاً عليه المعايير العالمية.

شرح أحمد حجازي، المهندس الأول لمحطة روض الفرج، لـ «الوطن»، أبعاد وتفاصيل المحطة، التي بدأ العمل بها منذ عام 2019، حيث تمتد بطول 150 متراً وعرض 50 متراً، ومساحة 750 متراً مربعاً، فهي محطة سطحية على الأرض، تشمل منسوب الشارع، ومنسوب التذاكر ومنسوب الرصيف.

مكونات المحطة

يوجد بالمحطة 3 غرف للتذاكر بكل منها 4 شبابيك للحجز، وإجمالي بوابات مرور تذاكر 54 بوابة لمدخلين رئيسيين بسلالم خرسانية، و2 رمبات لذوي الاحتياجات الخاصة، و6 سلالم داخلية، و8 سلالم كهربائية، فضلاً عن 3 أرصفة.

تمثلت أسباب اختيار المنطقة لإنشاء المحطة، وفق المهندس أحمد حجازى، فى الموقع الجغرافي لها، فهي تقع بالقرب من محور الضبعة المرتبط بالطريق الدائري، وتخدم منطقة الكوم الأحمر.

ستغير محطة روض الفرج معالم المنطقة بالكامل، حيث أكد المهندس الأول للمشروع أن المحطة شكل حضاري جديد للمنطقة، يتوافق مع الجمهورية الجديدة، خاصة أنه تم تنفيذ المحطة بأفضل الوسائل التكنولوجية، وهي مزودة بكاميرات مراقبة وإشارات.

المحطة ضمن 6 محطات جديدة

للمحطة دور خدمى مختلف ومتكامل مع وسائل أخرى، حيث تقع بالقرب من كوبري مشاة و2 كوبري «3 و5» خرسانة مخصصين لنقل المزارعين، ويأتي خط المترو الذي يخدم منطقة الكوم الأحمر.

تأتي المحطة ضمن 6 محطات جديدة، تنفذها الهيئة القومية للأنفاق، في إطار خطتها للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي تجذب أصحاب السيارات الخاصة، فضلاً عن كون المحطات تخدم مناطق بها كثافات سكانية مرتفعة الأمر الذي سيحقق نقلة نوعية كبيرة في المنظومة من ناحية، ويحقق عوائد اقتصادية من ناحية أخرى.

«التكامل» عنصر أساسي في محطات المرحلة الثالثة، حيث ترتبط محطة روض الفرج بالطريق الدائرى، وهي جزء من خط مترو يخدم محافظات القاهرة الكبرى، الأمر الذي يجعل هذه المحطات تقدم خدمات فريدة ومتميزة، خاصة أن الهيئة القومية حرصت على تزويد المحطات بماكينات التذاكر الإلكترونية التي تمكن من الحصول على تذكرة دون الذهاب إلى شباك التذاكر.