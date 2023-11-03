«تسويق السياحة الثقافية»: عرض مبادرة إقامة حفلات زفاف مجانية للأجانب بمعرض لندن

تشارك لجنة تسويق السياحة الثقافية، برئاسة الخبير السياحي محمد عثمان، في بورصة ومعرض لندن السياحي WTM، أحد أكبر المعارض السياحية في العالم الذي يقام بالعاصمة البريطانية، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل.

أهم المعارض السياحية الدولية

وأوضح «عثمان»، أن بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market يعد من أهم المعارض السياحية الدولية، إذ يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من حوالي 175 دولة حول العالم، ويحظى بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر.

ابدأ حياتك من الأقصر

وأضاف «عثمان» أن لجنة تسويق السياحة الثقافية ستشارك في المعرض من خلال الجناح المصري، لعرض عدد من المبادرات السياحية، أبرزها تفعيل مبادرة ومنصة إلكترونية تحمل عنوان «ابدأ حياتك من الأقصر»، لحث الأجانب على إقامة حفلات زفافهم في المناطق الأثرية والسياحية في الأقصر مجانا، والتي دشنتها اللجنة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، وتهدف لجذب نمط سياحي جديد من الراغبين في بداية حياتهم الزوجية من أهم مدينة أثرية في العالم مما ينعكس على حركة السياحة الوافدة للأقصر.

الصورة الحقيقية للاستقرار الذي تعيشه مصر

وتابع «عثمان» أنه يتم عقد لقاءات مع جهات المجتمع المدني في لندن، لشرح الصورة الحقيقية للاستقرار الذي تعيشه مصر، كما سنلقي الضوء على تجربة الأجانب المقيمين في الأقصر، من خلال فيديوهات وأفلام يتحدثون فيها عن تجربتهم الشخصية خلال إقامتهم في المدينة، كما سنعرض الحقائق عن الوضع في الأقصر والمبادرات المهمة والمشروعات التنموية التي تمت في الأقصر، مثل الطرق والمحاور المرورية والاكتشافات الأثرية الحديثة.

مبادرة جسر الحضارات

واستطرد قائلا: سندعو من خلال مشاركتنا في المعرض للتسويق لمبادرة «جسر الحضارات»، لاستضافة فنانين تشكيلين من حول العالم للعمل على الترويج للسياحة بالخارج، إذ سيتم استضافتهم في جبل القرنة بمنطقة المرسم التاريخية غرب الأقصر، لرصد سحر وجمال المنطقة والجبل التي تعود لآلاف السنين، موضحاً أن هذا الجسر من الحضارات سيكون له مردود كبير في جلب الزيارات السياحية وهؤلاء الفنانون يشكلون آراء الزيارات السياحية بملايين المتابعين لهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

عودة السياحة الإنجليزية

وذكر رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن أهمية هذا المعرض تأتي لأنه بعد طول انتظار عادت السياحة الإنجليزية مرة أخرى، إذ تأتي 6 طائرات أسبوعيا قادمة من انجلترا، مما يمثل فرصة لنا لإعادة إحياء هذا السوق الذي كان يمثل في فترة من الفترات 35% من السياحة في مصر.